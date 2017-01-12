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Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 15:53
Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi
Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi

Yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan terör saldırısı için övücü ifadeler kullanan hakemin lisansı TFF tarafnıdan iptal edildi.

Reina katliamını öven paylaşımlar yapan Kütahya bölgesi hakemi Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."

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