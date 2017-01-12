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Süper Lig'in ikinci yarısını açacak hakemler

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 12:03
Süper Lig'in ikinci yarısını açacak hakemler
Süper Lig'in ikinci yarısını açacak hakemler

Ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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