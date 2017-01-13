Galatasaray kafilesi Konya'da

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray maçın oynanacağı Konya'ya gitti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.
Kafileyi Konya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara çiçek verdi.
Yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues de kafilede yer aldı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.