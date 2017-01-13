X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray kafilesi Konya'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Galatasaray kafilesi Konya'da

AA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 17:13
Galatasaray kafilesi Konya'da
Galatasaray kafilesi Konya'da

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray maçın oynanacağı Konya'ya gitti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.

Kafileyi Konya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara çiçek verdi.

Yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues de kafilede yer aldı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.