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Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 23:35
Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi
Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Bursaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, tribüne gönderildi

Mücadelenin 32. dakikasında yardımcı hakemin Trabzonspor lehine verdiği taç kararına çok sinirlenen Hamza Hamzaoğlu'nun tepkisi sert oldu. Bunun üzerine Yaşar Kemal Uğurlu, Bursaspor Teknik Direktörü'nü tribüne gönderdi. Hamzaoğlu'nun ardından, yardımcısı Metin Mert de tribüne yollandı.

Verilen kararın ardından Bursaspor taraftarları tezahüratlarla hakeme ve federasyona tepki gösterdi.

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