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Kartal’ın ilk tercihi Eder

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017
Kartal’ın ilk tercihi Eder
Kartal’ın ilk tercihi Eder

Üç forvetle görüşen Beşiktaş’ın öncelikli hedefi Lille forması giyen Portekizli golcü

Beşiktaş, forvet mevkiine yapacağı transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Lille forması giyen Eder, Çin kulübü Guangzhou Evergrande'in futbolcusu Martinez ve Schalke'de oynayan Huntelaar üzerinde duran siyah-beyazlıların bu üç oyuncudan birisini kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Söz konusu isimler arasında Eder ön plana çıkarken, Martinez'e yüksek maliyeti, Huntelaar'a da ilerleyen yaşı nedeniyle alternatif gözüyle bakılıyor. Beşiktaş yönetiminin maliyeti düşük tutmak için forvet transferini kiralama yoluyla gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

SOBOL BAŞKA BAHARA
Ersan Adem Gülüm'ün gelişiyle kadrosu iyice şişen Beşiktaş, sol bek için düşündüğü Sobol'un transferini yeni sezona kadar askıya aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu mevkide Adriano'yla birlikte Dusko Tosic'i kullanmayı planladığı öğrenildi.

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