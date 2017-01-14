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'dan hakemlere: "Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz"

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 22:07
Aykut Kocaman'dan hakemlere: "Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz"
Aykut Kocaman'dan hakemlere: Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'da teknik direktör , maçın hakemi Mete Kalkavan'a sert tepki gösterdi

"Bu sezon ikinci kırmızı kartımızı gördük. İlk kart, oyuncumuz çok sevindi diye çıkmıştı. Bugün de itirazdan attılar. Galatasaray'ı rahatlatan, hakem Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu oyundan attı. Altıncı, yedinci maç oldu, hala inanılmaz hakem hataları var. 120 kilometre koşmuş bu çocuklar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bizim ülkemizde doğruyu yaparak, çalışarak bir şey olmuyor. Yan yollardan, çelme takarak gitmeyi bilmek lazım. Ali Çamdalı'nın söylediği şeyi şu an ben de söylüyorum Mete Kalkavan'a: "Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz! Söylemek istediğim o kadar şey var ki. Bırakın Galatasaray yensin. Benim derdim Galatasaray'la değil, yanlış anlaşılmasın."

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