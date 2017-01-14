Başakşehir - Kayserispor maçı canlı!

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir, kendi sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu önemli mücadelenin canlı anlatımını an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 16:00
HAKEM: Özgür Yankaya
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KAYSERİSPOR: Muammer, Levent, Stevanovic, Furkan, Anıl, Ufuk, Mert, Murat Duruer, Umut Sönmez, Kubilay, Umut Bulut.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın