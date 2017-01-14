Bursaspor-Trabzonspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Bursa'da açıldı. 17. haftanın ilk mücadelesinde Trabzonspor, Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Jorquera'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada gelişen Bursaspor atağında Trabzonspor ceza sahası içinde Olcay Şahan'dan seken topu önünde bulan Jorquera'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

12. dakikada Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti. Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği uzun taç atışında Sivok'tan seken topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada konuk takım Uğur Demirok'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

38. dakikada ev sahibi ekip Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle farkı 1'e indirdi. Merter Yüce'nin pasıyla Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak'tan döndü. Topu önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş'un yeniden yaptığı vuruşta top bu kez ağlara gitti: 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Trabzonsporlu Dame N'Doye, Erdem'e yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



50. dakikada Jorquera'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kubilay topu penaltı noktasına indirdi. Ertuğrul'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.



68. dakikada Batalla'nın içeriye gönderdiği topta Jorquera'nın kafa vuruşunu Onur son anda kornere çeldi.



78. dakikada Yusuf Yazıcı'nın geri pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla'nın şutunu Onur kurtardı.



80. dakikada rakip takımın kontra atağında Onazi'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Olcay'ın şutu yandan auta çıktı.



90. dakikada Yusuf'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç'ın şutunu Harun kurtardı.



MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ekrem Kan xx, Serkan Çimen xx



Bursaspor: Harun Tekin x, Erdem Özgenç x (Yonathan Del Valle dk. 86 xx), Ertuğrul Ersoy x, Tomas Sivok xx, Aziz Behich xx, Merter Yüce xx (Tomas Necid dk. 78 x), Cristobal Jorquera xx, Josua John x (Sercan Yıldırım dk. 65 x), Pablo Batalla xx, Deniz Yılmaz x, Kubilay Kanatsızkuş xx



Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil Çınaz, Ricardo Faty



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Joao Pereira xx, Jan Durica xx, Uğur Demirok xxx, Emmanuel Sgros xx, Okay Yokuşlu xxx, Ogenyi Onazi xx (Aytaç Kara dk. 86 x), Fabian Castillo xx (Carl Medjani dk. 63 xx), Olcay Şahan xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Yusuf Erdoğan dk. 84 xx), Dame N'Doye x



Yedekler: Estaban Brown, Zeki Yavru, Hyunjun Suk, Mustafa Akbaş



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 40) (Bursaspor), Yusuf Yazıcı (dk. 12), Uğur Demirok (dk. 28) (Trabzonspor)



Kırmızı kart: Dame N'Doye (dk. 48) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Tomas Sivok, Deniz Yılmaz (Bursaspor), Uğur Demirok, Jan Durica (Trabsonspor)