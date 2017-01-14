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Fenerbahçe'de Simon Kjaer depremi!

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 13:46
Fenerbahçe'de Simon Kjaer depremi!
Fenerbahçe'de Simon Kjaer depremi!

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncu Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de takımın ve savunmanın bel kemiği Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Sağ üst adalesinde bir süredir ağrı hisseden Kjaer'de korkulan oldu ve Danimarkalı oyuncuda yırtık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Adanaspor'u ağırlayacak Sarı Lacivertliler'de Kjaer forma giyemeyecek.

Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat , Skrtel ile beraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.

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