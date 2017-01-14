Galatasaray yönetiminden ortalığı karıştıran hamle!

Galatasaraylı yıldızların gündemden düşmeyen “Çin’e transfer oluyorlar” dedikodularının perde arkasından, bu oyuncuları Çin’e pazarlayarak yüksek maliyetlerinden kurtulmanın hesaplarını yapan idareciler çıktı.

Menajerleri de devreye sokarak Sneijder, Podolski ve Selçuk İnan üçlüsünden birini Çin'e göndermeye çalışan yöneticilerin planı şimdilik tutmadı

Geçen yıl Burak Yılmaz'ı satarak iyi ilişkiler kurdukları Beijing Guoan yöneticilerine haber gönderen Sarı-Kırmızılılar, başta Lukas Podolski olmak üzere, 5 milyon Euro'yu bulan yüksek maliyeti ile dikkat çeken Wesley Sneijder'ı da satmak istediklerini ilettiler.

Yöneticilerin daha öncesinde Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşı olan takım kaptanı Selçuk İnan'ı da Çin kulübüne teklif ettikleri ortaya çıktı.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Çinliler'in, sadece Sneijder'la ilgilenip menajeri ile temasa geçtikleri, ancak Hollandalı yıldızın oldukça yüksek bir bedel talep etmesiyle bu transferin askıya alındığı ortaya çıktı.

Daha önce başkan Dursun Özbek "Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" derken, yönetici Levent Nazifoğlu da "Podolski'ye Çin'den teklif var. Sneijder'la da ilgileniyorlar" ifadelerini kullanmıştı.