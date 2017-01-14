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Kamerun'da skandalı

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 17:48
Kamerun'da Aboubakar skandalı
Kamerun'da Aboubakar skandalı

'nın lı forveti Vincent 'ın Burkina Faso karşısında forma giyemeyeceği, maça kısa bir süre kala ortaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası bu gece oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Günün ilk maçı, turnuvanın ev sahibi olan Gabon ile Gine-Bissau, ikincisi ise Kamerun ile Burkina Faso arasında oynanacak.

40 bin kişi kapasiteli Stade d'Angondje'da oynanacak maçlar öncesinde Kamerun cephesi bir son dakika gelişmesiyle sarsıldı. Teknik direktör Hugo Broos'un turnuva için belirlediği kadroda yer alan ve ilk maça ilk 11'de başlaması beklenen Vincent 'ın, görev alamayacağı belirlendi.

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