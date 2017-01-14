Kart cezalarına aboneler!

Üç büyüklerde bulunan 30 yerli oyuncu kariyerlerinin son beş yılında 11 kez kadro dışı kalırken, 28 kez kırmızı kartlar, 97 kez de sarı kartlar nedeniyle kart cezalısı durumuna geldiler

Galatasaray'da Yasin Öztekin bu sezon ikinci defa kadro dışı kalıp, geri affedilirken, üç büyüklerde bulunan 30 yerli oyuncu kariyerlerinin son beş yılında 11 kez kadro dışı kaldı. Bu oyuncular 28 kez kırmızı kartlar nedeniyle, 97 kez de sarı kartları yüzünden sahalardan uzak kalırken, Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu da birer kez PFDK'dan ceza alarak maçlara çıkamadı. Takımlarda kadro dışı kalan oyuncular ise Yasin Öztekin (3), Sabri Sarıoğlu (1), Caner Erkin (1), Volkan Şen (2), Ömer Şişmanoğlu (1), Umut Gündoğan (1), Jem Karacan (1), Endoğan Adili (1) oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE 42, GALATASARAY'A 41 KART CEZASI

Agresif futbolu ile dikkat çeken Süper Lig'de maç başına yapılan faul sayısında da Avrupa'nın zirvesine bulunurken, üç büyük ekipte mevcut yerli oyuncuların son beş sezonda cezalı duruma düşme sayılarında da denge hakim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları bu süreçte 10 kırmızı, 32 sarı kart cezalısı durumuna gelirken, Galatasaray'ın mevcut yerlileri ise 8 kırmızı kart, 33 sarı kart cezalısı durumuna geldi. En fazla ceza alanlar ise Serdar Aziz (3 kırmızı kart, 7 sarı kart), Volkan Şen (2 kadro dışı, 1 kırmızı kart, 8 sarı kart), Caner Erkin (1 kadro dışı, 3 kırmızı kart, 8 sarı kart) oldu.

YABANCILARDA KADRO DIŞI SAYISI YEDİ

Ekiplerde bulunan yerli oyuncular 11 kez kadro dışı kalırken, yabancı oyuncular da son beş sezonlarında 7 kez kadro dışı bırakıldı. Carole 3 kez, Wiel, Stoch, Emenike ve Quaresma ise birer kez kadro dışı kalırken, görev yapan yabancı sayısı ise37.