Atiker Konyaspor-Galatasaray (CANLI)

Spor Toto Süper Lig dün oynanan Bursaspor, Trabzonspor karşılaşması ile başladı. Bugün de Galatasaray 2. yarının açılışını Konya'da yapıyor. 19:00'da başlayan Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Konya deplasmanında da iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.



Stat: Konya BŞB

Saat: 19:00

Hakem: Mete Kalkavan

Yayın: BeIN SPORTS 1

Cezalılar: Bruma, Yasin, Chedjou (Galatasaray)



Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bajic, Milosevic, Rangelov

Yedekler: Kaya, Can Demir, Volkan, Hadziahmetovic, Fofana, Halil İbrahim, Hora

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren

Yedekler: Batuhan, Ahmet Çalık, Berk, Kerem, Birhan, Garry Rodrigues, Podolski

Teknik direktör: Jan Olde Riekerink



RODRİGUES VE AHMET ÇALIK YEDEK SOYUNDU



Sarı kırmızılı ekibin Yunanistan'ın POAK takımından 1,5 Milyon Euro'ya 3,5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Hollandalı Garry Rodrigues Atiker Konyaspor deplasmanında yedek olarak kadroda yer aldı. Gençlerbirliği'nden 2,5 milyon Euro ödenerek 4,5 yıllığına transfer edilen stoper Ahmet Çalık da yedek olarak soyundu.



GALATASARAY'DA 3 KART CEZALISI



Galatasaray'da kart cezalısı olan Chedjeu, Bruma ve Yasin Öztekin kadroda yer alamadı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray, Koray, Cavanda ve Sinan Gümüş de kadroda yer almadı.



MUSLERA KALEDE



Antalya kampında sol serçe parmağı kırılan ve yoğun bir tedaviye alınan tecrübeli file bekçisi Muslera, özel bir eldivenle deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı.



GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kart cezalısı olan futbolculardan Yasin Öztekin ve Bruma yerine Hollandalı çalıştırıcı, Linnes ve Josue ile ilk 11'de yer verdi.



YENİ TRANSFER FOFANA MAÇA YEDEK ÇIKTI



Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, 2,5 yıllık sözleşme imzalanarak ekibe yeni kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı yedek olarak soyundurdu.



ATİKER KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde bulunan Volkan Fındıklı ve Hadziahmetovic yerine Ali Turan ve Rangelov'u ilk 11'e dahil etti.



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ



42 bin kişilik Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi. Yaklaşık bin sarı kırmızılı taraftar takımını desteklemek için tribünleri doldururken yeşil beyazlı tribünlerde ise yaklaşık 25 bin yeşil beyazlı taraftar karşılaşmayı izledi.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu'nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.



FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ



Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Galatasaraylı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tezahüratlarla takım oyuncularına destek verdi. Atiker Konyasporlu oyuncularda taraftarları tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı.



ŞEHİT POLİS SEKİN'İN OĞLU DA MAÇI İZLEDİ



Geçtiğimiz haftalarda İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin de Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını izledi. Yönetimin davetlisi olarak Konya'ya gelen şehit polis Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin'e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi. Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı. Ardınhdan da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.