Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman - saat kaçta - hangi kanalda? - Beinsport nasıl izlenir? Canlı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasraay deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli maç ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Lig tv'nin adı Bein Sports olarak değiştikten sonra izleyicilerin aklına bazı soru işaretleri takıldı. Konyaspor Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler doğru adresteler. Beinsports nasıl izlenir? İşte Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorusunun cevabı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Aykut Kocamanlı Konyaspor'a konuk oluyor. Bu önemli maç öncesi her iki takımda ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Lig Tv'nin adı Beinsports olarak değişmişti. Peki BeinSports kanalı nasıl izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler doğru adresteler. Önemli maça dair tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz.



KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'de haftanın en zorlu maçı olması beklenen Konyaspor Galatasaray maçı Lig Tv'nin yeni ismi ile Beinsports2tan canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca üye olanlar ücretsiz olarak bu maçın keyfini çıkarabilecek. Maç saat 20:00'da başlayacak.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA 7 EKSİK

Galatasaray'da kart cezası bulunan Yasin Öztekin, Aurelien Chedjou ve Armindo Bruma Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin, ligin 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Armindo Bruma, yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Chedjou, tedavisi tamamlanan ancak daha hazır olmayan Tolga Ciğerci, tedavileri süren Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan Atiker Koyaspor maçında görev alamayacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte üçar sarı kartı bulunan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong kart görmeleri halinde 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

RODRİGUEZ İLK MAÇINA ÇIKIYOR, MUSLERA İSE ÖZEL ELDİVEN GİYECE

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor maçı ile ilk resmi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Riekerink'in Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de forma giydirmesi bekleniyor.

Kaleci Fernando Muslera ise sol el serçe parmağındaki kırık yüzünden Atiker Konyaspor mücadelesinde özel eldivenle sahaya çıkacak.

GALATASARAY'A KONYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray kafilesi yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç için Konya'ya geldi. Sarı- kırmızılı futbolcuları, havalimanında coşkulu taraftar karşıladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 17'nci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Arena'da oynayacak. Galatasaray kafilesi de bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya'ya geldi. Galatasaray Teknik Direktöre Jan Olde Riekerink ve futbolcular, havalimanında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kafilede yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'inde olması dikkat çekti. Sarı kırmızılı ekip coşkulu karşılamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında kamp yapacağı otele geçti.

Kafilede şu isimler yer aldı: Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık: "Hayal ettiğim kulübe geldim"

"Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı milli futbolcu Ahmet Çalık, hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda 3 numaralı formayı giyecek olan Ahmet Çalık, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğim kulübe geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak ve çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim." şeklinde konuştu.

Menajerinin telefonu sonrasında kariyerinin yer değiştirdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Evde oturuyordum menajerim aradı ve 'inşallah Galatasaray olacak.' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim, o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü. Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini vurgulayan milli stoper, şunları kaydetti:

"Çok sabırsızım. Bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız."