Alo! Mehmet Ekici Besiktaş’a mı gitti?

Cuma günü Samandıra’da bir personel Advocaat’a “Ekici’yi Beşiktaş almış” dedi. Hollandalı teknik adam yöneticileri aradı ve aldığı yanıtla rahatladı: “Beşiktaş’ın talip olduğu doğru ama oyuncu F.Bahçe’yi istiyor.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Mehmet Ekici'yi ne kadar çok istediğini, Belek'te düzenlediği basın toplantısında, "Açık konuşayım, Ekici'ye ihtiyacımız var" sözleriyle dile getirmişti. Advocaat, Cuma günü ise mini bir şok yaşadı. Hollandalı teknik adam Samandıra'da masasında otururken, yanına bir personel geldi ve "Dün geceden beri Ekici'nin Beşiktaş'a gittiği iddia ediliyor. Oyuncunun imzayı attığı konuşuluyor" dedi.

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