Beşiktaş, Osmanlıspor deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın başkentte Osmanlıspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor'a konuk olacak.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 35 puanla ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

2017'NİN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasıyla 2017 yılının ilk resmi maçını oynayacak.

Geçen yılın son iki resmi karşılaşmasında ligde Gaziantepspor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017'ye de galibiyetle başlamak için Osmanlıspor'un karşısına çıkacak.

Devre arası transfer döneminde Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a veren ve Ryan Babel ile Matej Mitrovic'i kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta Anderson Talisca da sezonun ikinci devresi için takımına katkı verebilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk bölümünde sadece 6 maçta oynayabilen Talisca, ikinci bölümde siyah-beyazlıların gol yollarında en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

ADRİANO OYNAYABİLECEK

Siyah-beyazlı takımda Osmanlıspor maçı öncesi kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki son Gaziantepspor maçında forma giyemeyen Adriano, cezasını tamamladı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde yarınki mücadelede görev alabilecek.

ABOUBAKAR YOK

Beşiktaş'ta, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda bulunan Vincent Aboubakar, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

Aboubakar, ülkesinin kupadaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda siyah-beyazlı kadroya dahil olacak.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Matej Mitrovic'in lisansı çıktı. Hırvat savunma oyuncusu şans bulması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez Osmanlıspor karşısında giyecek.

Bir diğer transfer Ryan Babel de lisansının hazır olması halinde yarınki mücadelede oynayabilecek durumda bulunuyor.

HUTCHİNSON KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligin ilk bölümündeki 16 karşılaşmada 3 sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu, Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.