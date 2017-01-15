Beşiktaş'tan Mitrovic açıklaması

Beşiktaş, yeni transferi Matej Mitrovic'in transferi ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama:



"Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.



Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"