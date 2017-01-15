CANLI | Gaziantepspor - Antalyaspor

Gaziantepspor ve Antalyaspor, Gaziantep'te karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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İLK 11'LER
Gaziantepspor: Gökhan, Elyasa, Abdülkadir, Kangwa, Muhammet İldiz, Fatau Mohamed, Barış, Lambertus, Musa, Ghilas, Muhammet Demir
Antalyaspor: Fornezzi, Celutska, Chico, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, Mbilla, Eto'o