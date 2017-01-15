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CANLI | Gaziantepspor - Antalyaspor

  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 16:01
CANLI | Gaziantepspor - Antalyaspor
CANLI | Gaziantepspor - Antalyaspor

Gaziantepspor ve Antalyaspor, Gaziantep'te karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Gaziantepspor: Gökhan, Elyasa, Abdülkadir, Kangwa, Muhammet İldiz, Fatau Mohamed, Barış, Lambertus, Musa, Ghilas, Muhammet Demir

Antalyaspor: Fornezzi, Celutska, Chico, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, Mbilla, Eto'o

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