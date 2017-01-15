CANLI | Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği, ligin 17. haftasında karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
beIN Sports 1'de yayınlanan maç Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI CANLI TAKİP EDİN
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Abdullah, Sadiku, Tunay, Koita, Adem.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Orhan, Uğur, Palitsevich, Selçuk Şahin, Issah, Khalili, Aydın, Serdar, Muriç.