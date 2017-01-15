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Eskişehirspor'dan net galibiyet

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 16:56
Eskişehirspor'dan net galibiyet
Eskişehirspor'dan net galibiyet

Eskişehirspor sahasında ağırladığı Altınordu'yu yendi ve liderliğe yükseldi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 yendi.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Uğur İnceman, Kaan Kanak, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Hakan Çinemre), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (Dk. 80 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 75 Mehmet Murat Uçar), Bruno

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Serkan Göksu, Yusuf Abdioğlu, Sertaç Çam (Dk. 68 Fatih Aktay), Arif Morkaya, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 32 Seydi Kayasoy), Barış Alıcı (Dk. 46 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt

Goller: Dk. 21 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 65 Bruno, Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 16 Akaminko (Eskişehirspor)

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