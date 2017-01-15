Eskişehirspor'dan net galibiyet

Eskişehirspor sahasında ağırladığı Altınordu'yu yendi ve liderliğe yükseldi.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 yendi.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Uğur İnceman, Kaan Kanak, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Hakan Çinemre), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (Dk. 80 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 75 Mehmet Murat Uçar), Bruno
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Serkan Göksu, Yusuf Abdioğlu, Sertaç Çam (Dk. 68 Fatih Aktay), Arif Morkaya, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 32 Seydi Kayasoy), Barış Alıcı (Dk. 46 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt
Goller: Dk. 21 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 65 Bruno, Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 16 Akaminko (Eskişehirspor)