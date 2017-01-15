Galatasaray'dan Sigthorsson açıklaması geldi

Galatasaray Kulübü, sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralanan ve hiçbir resmi maça çıkamadan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen İzlandalı oyuncu Kolbeinn Sigthorsson'un sakat olarak transfer edildiği iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sigthorsson'un ülkesinde verdiği bir röportajdaki çarpıtılan ifadelerinin aynı şekilde Türk medyasına da yansıtıldığı dile getirilirken, oyuncuyla ayrıntılı sağlık kontrollerinin ardından sözleşme yapıldığı vurgulandı.

Kolbeinn Sigthorsson'un konuyla ilgili olarak kulüp ile irtibata geçtiği aktarılarak, "Verdiği röportajda, kulübümüze transferi sırasında profesyonel spor yapan tüm sporcularda olabilecek problemler dışında, hele hele oynamasına engel teşkil edecek bir sakatlığının ya da problemin olmadığını ifade etmiştir. Milli takım kampında dizinde hissettiği ağrı ve sertlik sonrası kamptan ayrıldığını ve İstanbul da tedavisine başlandığını vurgulamıştır." denildi.

İzlandalı oyuncunun transferi öncesi yaklaşık 8 saat süren geniş bir sağlık taraması yapıldığına dikkat çekilerek, açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Taramanın sonunda da oyuncunun takıma katılması için herhangi bir engel teşkil eden soruna rastlanmamıştır. Kendisiyle ilgili tüm bulgular raporlanmıştır. Oyuncumuz milli takımda dizinden yaşadığı sakatlığın ardından, affını istemiş, yine sponsor hastanemiz Liv Hospital'da bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu konuda çıkan asılsız haberler hem Nantes Kulübü hem de Kolbeinn Sigthorsson tarafından doğrularıyla açıklanacaktır."