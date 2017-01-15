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Göztepe evinde Denizlispor'a diş geçiremedi

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 15:38
Göztepe evinde Denizlispor'a diş geçiremedi
Göztepe evinde Denizlispor'a diş geçiremedi

Göztepe sahasında konuk ettiği Denizlispor'a farklı mağlup oldu.

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti.

Denizlispor'un son golünü kaydeden Andre Moritz, golden sonra İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in maskesini taktı.

Stat: Bornova

Hakemler: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 46 Emre Aygün), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo, Gosso, Doğa Kaya (Dk. 56 Leroy George), Murat Akın (Dk. 85 Sinan Özkan), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Jahovic

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz (Dk. 88 Barış Örücü), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 60 Sankoh), Ziya Alkurt, Anıl Taşdemir (Dk. 68 Moritz), Kappel, Yasin Ozan

Goller: Dk. 41 ve 86 Yasin Ozan, Dk. 81 Kappel, Dk. 90+3 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 55 Tayfur Bingöl, Dk. 70 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Altıparmak, Dk. 36 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Cenk Güvenç (Denizlispor), Dk. 48 Doğa Kaya, Dk. 59 Murat Akın, Dk. 75 Leroy George, Dk 90+1 Tayfur Bingöl (Göztepe)

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