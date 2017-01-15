X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kamerun ve Burkina Faso yenişemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Kamerun ve Burkina Faso yenişemedi

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 11:51
Kamerun ve Burkina Faso yenişemedi
Kamerun ve Burkina Faso yenişemedi

2017 Afrika Uluslar Kupası A Grubu karşılaşmasında Burkina Faso ile Kamerun, 1-1 berabere kaldı.

Başkent Libreville'de oynanan mücadelede Burkina Faso'nun golünü 75. dakikada Issoufou Dayo atarken, Kamerun'un golünü ise 35. dakikada Benjamin Moukandjo kaydetti.

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Öte yandan Burkina Faso Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Alain Traore 90 dakika, Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore ise 74 dakika oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.