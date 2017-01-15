Atiker Konyaspor-Galatasaray maç sonucu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarı açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Garry Rodrigues'in oyunu parmak ısırttı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başladı. HAYALİ GERÇEK OLDU





Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 68 Hadziahmetovic), Vukovic, Mehmet Uslu (Dk. 77 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov (Dk. 68 Fofana), Bajic

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Linnes, Josue (Dk. 46 Rodrigues), Sneijder (Dk. 90+3 Ahmet Çalık), Eren Derdiyok (Dk. 83 Podolski)

Gol: Dk. 51 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 71 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Turan, Dk. 89 Fofana (Atiker Konyaspor), Sneijder (Devre arasında) (Galatasaray)





MAÇTAN DAKİKALAR



2'nci dakikada Carola'nin soldan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Josue'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı gürçlükle kontrol altına aldı.



8'inci dakikada Ali Çamdalı'nın ortasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Skubic kale önünde müsait pozisyondaki Bajic'e çıkardı. Topu iyi takip eden Bajic'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



32'nci dakikada Milosevic'in ceza sahasına derinlemesine pasında kale önünde topla buluşan Skubic topa haraketlenen Bajic'e bıraktı. Topun gerisinde kalan Bajic topa vuramayınca araya giren defans uzaklaştırdı.



38'inci dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ceza sahasına ortasında topa haraketlenen Skubic'in gelişine sert şutu yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesenin ardından hakeme itirazda bulunan Sneijder sarı kart ile cezalandılıdı.



51'inci dakikada Sneijder'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues yerden ceza sahasına ortaladı. Arka kale direği önünde topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topu yine önünde bulan Sabri'nin ikinci şutu filelerle buluştu: 0-1.



57'nci dadikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta defenstan dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert şutu üstten auta çıktı.



66'ncı dakikada Ali Çamdalı'nın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Skubic'in sert şutunu kaleci Muslera kornere çıkardı.



71'inci dakikada Ali Çamdalı yaptığı faul sonrası hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cazalandırıldı. Bu duruma itiraz edince hakem gösterdiği ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile Ali Çamdalı'nı oyun dışı bıkartı.



76'ncı dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriues'in yerden şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çıkardı.



86'ncı dakikada Linnes'in sağdan ceza sahasına ortasında topa iyi takip eden Sabri Sarıoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Serkar Kırıntılı çıkardı. Karambolde kalan topu defans uzaklaştırdı.



Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.







RODRİGUES VE AHMET ÇALIK YEDEK SOYUNDU



Sarı kırmızılı ekibin Yunanistan'ın POAK takımından 1,5 Milyon Euro'ya 3,5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Hollandalı Garry Rodrigues Atiker Konyaspor deplasmanında yedek olarak kadroda yer aldı. Gençlerbirliği'nden 2,5 milyon Euro ödenerek 4,5 yıllığına transfer edilen stoper Ahmet Çalık da yedek olarak soyundu.



GALATASARAY'DA 3 KART CEZALISI



Galatasaray'da kart cezalısı olan Chedjeu, Bruma ve Yasin Öztekin kadroda yer alamadı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray, Koray, Cavanda ve Sinan Gümüş de kadroda yer almadı.







MUSLERA KALEDE



Antalya kampında sol serçe parmağı kırılan ve yoğun bir tedaviye alınan tecrübeli file bekçisi Muslera, özel bir eldivenle deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı.







GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kart cezalısı olan futbolculardan Yasin Öztekin ve Bruma yerine Hollandalı çalıştırıcı, Linnes ve Josue ile ilk 11'de yer verdi.



YENİ TRANSFER FOFANA MAÇA YEDEK ÇIKTI



Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, 2,5 yıllık sözleşme imzalanarak ekibe yeni kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı yedek olarak soyundurdu.



ATİKER KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde bulunan Volkan Fındıklı ve Hadziahmetovic yerine Ali Turan ve Rangelov'u ilk 11'e dahil etti.



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ



42 bin kişilik Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi. Yaklaşık bin sarı kırmızılı taraftar takımını desteklemek için tribünleri doldururken yeşil beyazlı tribünlerde ise yaklaşık 25 bin yeşil beyazlı taraftar karşılaşmayı izledi.







GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu'nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.



FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ



Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Galatasaraylı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tezahüratlarla takım oyuncularına destek verdi. Atiker Konyasporlu oyuncularda taraftarları tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı.







ŞEHİT POLİS SEKİN'İN OĞLU DA MAÇI İZLEDİ



Geçtiğimiz haftalarda İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin de Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını izledi. Yönetimin davetlisi olarak Konya'ya gelen şehit polis Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin'e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi. Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı. Ardınhdan da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE SAHADA

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.