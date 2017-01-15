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Ümit Özat'tan hakemlere tepki

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 16:37
Ümit Özat'tan hakemlere tepki
Ümit Özat'tan hakemlere tepki

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: "Hakemlerin dik duruşlarına ve dürüstlüklerine hayranım ama futbolu yorumlamak çok ayrı bir şey"

Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, maçın ilk 15 dakikasında, konsantrasyon eksikliği yaşamanın cezasını ağır ödediklerini kaydetti.

Mağlubiyetten ders çıkaracaklarını aktaran Özat, "Bundan 15-20 yıl önce oynanan maçlarda hakemler büyük takım hocalarına seslerini çıkartamazlardı. Şimdiki hakemlerin dik duruşlarına ve dürüstlüklerine hayranım ama futbolu yorumlamak çok ayrı bir şey. Hakemlerin futbolu daha fazla bilmeleri gerekiyor. Yenildiğin zaman hakem eleştirmek kolay ama bir pozisyonda maç kopuyor. Beraberliği yakalayacak pozisyonlarımız vardı. Önümüzde yoğun bir maç programı var. Buradan ders çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, takımdan ayrılan İrfan Can Kahveci ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın yokluğuna kendilerini hazırladıklarını ancak defans kurgusunu kurmanın kolay olmadığını da sözlerine ekledi.

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