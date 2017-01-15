Yazarlar Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarı açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı yorumladı.



Levent TÜZEMEN: Sabri'den utanın!



Sabri'yi bazen ağır eleştirdim, bazen de alkışladım. Ama Sabri'nin yetiştiği G.Saray'a karşı yüklendiği aidiyet duygusundan saptığını hiç görmedim. Sabri iyi de kötü de oynasa sahada hep yüreğini ortaya koyar. İklim koşulları ve zorlu deplasman oluşu nedeniyle Konyaspor maçı G.Saray adına "Kırılma noktası" olacaktı.. Bruma ve Yasin'in olmayışı G.Saray'ı kanatsız bırakırken tüm oyuncuların "İki kişilik" koşması gereken bir mücadeleydi. Kırık parmakla ve özel bir eldivenle oynayan Muslera'nın yaptığı "Fedakarlık" ile Sabri'nin yürekli duruşu ve De Jong'un "Cesur yürek" tarzı oyunu ne yazık ki; bazı oyuncular da yoktu.. Özellikle; Eren ile Josue ikilisi G.Saray'ı hep eksik oynattı. Doğum tarihlerine baktım; Eren; 1988, Josue; 1990 doğumlu. 1984 doğumlu Sabri ileri geri çalıştı, sürekli kanat değiştirdi, savunmaya yardıma geldi. Sabri'den utanmaları gereken Josue-Eren ikilisi koşmadıkları ve mücadele etmedikleri gibi takım savunmasına katkı bile yapmadılar.

Konyaspor'un ciddi pozisyonlar bulduğu maçta Rodrigues girene ve Ali Çamdalı atılana kadar G.Saray'ın tek olumlu atağı yoktu. Başta Muslera olmak üzere Sabri, De Jong, Hakan Balta gibi oyuncuların büyük ciddiyet içinde ve "Biz bu maçı kazanmalıyız" anlayışla oynamaları G.Saray'ı üç puana taşıdı.

Selçuk çok koştu ama kalitesine yakışmayan top kayıpları ile pas hataları yaptı. Sneijder maç içinde kopuk kopuktu sadece rakibe isminin verdiği etkiyle sahada kaldı. Ama gördüğü sarı kart kendisine yakışmadı. Gitmek mi istemedi bilemiyorum ama Karabük'te G.Saray Sneijder'i arayacak. Josue bu dökülen haliyle Sneijder'e asla alternatif olamaz. Eğer G.Saray yönetimi iyi bir golcü alamayacaksa Podolski'nin kalmasını sağlamalı. Eren güçsüz olduğu için önde top tutamadı, rakibi kovalamadı.

Poldi girer girmez Eren'e, "Bak gör top nasıl tutulur" şeklinde ders verdi. Poldi'nin kalitesi Sneijder'in top kullanmasını ve etkili pas vermesini sağlar, Bruma ve Rodrigues'in kanatlardaki verimini çoğaltır.

Golün hazırlanışında payı olan Rodrigues'in hızını, topla dikine gitmesini ve hareket halinde topa vurmasını beğendim. Rodrigues de Bruma ve Yasin gibi solda oynamak istiyor. Bence Bruma ile Rodrigues iki kanadı değişerek kullanmalı ve kanat bindirmelerinin pratiğini Florya'da yapmalı.