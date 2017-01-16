Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisansı çıktı

Beşiktaş, yeni transferi Ryan Babel’in lisansını çıkarttı. Hollandalı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı öncesi Ryan Babel sevinci yaşanıyor. Deportivo ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcuyu devre arasında takıma dahil eden Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Babel'in lisansını da çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında oynayabilecek.