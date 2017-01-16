X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisansı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisansı çıktı

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 13:48
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisansı çıktı
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisansı çıktı

Beşiktaş, yeni transferi Ryan Babel’in lisansını çıkarttı. Hollandalı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı öncesi Ryan Babel sevinci yaşanıyor. Deportivo ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcuyu devre arasında takıma dahil eden Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Babel'in lisansını da çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında oynayabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.