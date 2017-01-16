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: Şenol hoca, 'Eyvah yandık!' demiştir

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 22:09
Rıdvan Dilmen: Şenol hoca, 'Eyvah yandık!' demiştir
Rıdvan Dilmen: Şenol hoca, 'Eyvah yandık!' demiştir

SABAH Spor yazarı 2-0 'ın üstünlüğüyle sona eren Osmanlıspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dilmen, şunları söyledi:

" için zorlu bir periyot başlıyor. O anlamda çok önemli bir deplasmandı. Şenol Hoca, maç öncesinde sahaya gitmiştir, zemini görünce, "Eyvah, yandık!" demiştir. Bu koşulda 2-0 yenip dönmek çok önemli.

Beşiktaş ligin ciddi favorisi ama enteresandır 17 hafta geçti, arzuladığımız Beşiktaş bu değil. Marcelo dışında her maç iyi oynayan pek oyuncu yok. Maç içerisinde değişkenlik gösteriyorlar."

Ayrıntılar birazdan...

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