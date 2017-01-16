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'da istifa etti

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 13:26 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 13:54
Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar istifa etti
Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar istifa etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz 'da Teknik Direktör görevinden istifa etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, istifa kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren 'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Kalpar, Aytemiz Yönetimi ile yaptığı toplantının ardından; "Yönetime istifamı sundum. Karşılıklı anlaşmaya vardık ve onlar da istifamı kabul ettiler" şeklinde konuştu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.

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