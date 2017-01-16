Usta yazarlar Fenerbahçe-Adanaspor maçını yorumladı

Sabah'ın usta yazarları Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan ve 2-2'lik sonuçla sona eren Fenerbahçe-Adanaspor maçını yorumladı. İşte o birbirinden can alıcı yorumlar.

Ahmet ÇAKAR



Çınar'ın hakemlik zekas ı sıkıntılı



Fenerbahçe şampiyonluk umuduyla sezonun ikinci yarısına başladı ve herhalde Adanaspor maçı öncesi herkes ya da Türk spor kamuoyunun neredeyse tamamı 'Fenerbahçe kazanır' diye düşünüyordu. Ama Fenerbahçe kazanamadı. Temel nedeni de özellikle ilk yarıda verdikleri anlamsız ve amatörce pozisyonlar. Sarı lacivertli takım dün akşam adeta kendi silahıyla vuruldu. Bekleyip kaptıkları topla çabuk çıkarak nice goller bulmuş, Fenerbahçe, bu sefer benzeri pozisyonlarda kalesinde gol gördü. Kjaer'in Fenerbahçe savunması için ne kadar önemli olduğu özellikle dün gece görülmüştür. Neustadter bırakın Fenerbahçe defasında oynamayı, Fenerbahçe'nin mutfağında garson bile olamaz. İlk golü atan Adanaspor oldu. Defansın arkasına sarkan Magaye, vuracak gibi yapıp Volkan Demirel'i geçip boş kaleye bırakıverdi. Bu golden sonra Fenerbahçe baskısını artırdı. Golü de buldu ama golden hemen sonra ilk yarının son dakikasında yine mağlup duruma düştü. İlk gole benzer bir pozisyonda bu sefer Adanaspor'un Roni ile ikinci golü geldi. Fenerbahçe ilk yarıda Mehmet Topal'ı kaybetti. Yerine ise yeni transfer Ukraynalı Karavayev girdi. İkinci yarı müthiş bir tempo ve müthiş bir Fenerbahçe baskısı izledik. Çok fazla pozisyon üretmeseler de rakip kafayı kaldıramadı. Ama bu sefer de Adanaspor'un kalecisi Charles Itandje sahneye çıktı. Mutlak 2-3 golü müthiş reflekslerle kurtardı. Aslında Fenerbahçe golü ikinci yarıda erken bulsa karşılaşmayı kopartabilirdi ama beceremediler. Aatif demoralize durumda. Karavayev iyi oyuncu ama Fenerbahçe için düğüm çözecek nitelikte değil. Ve bence dün gece Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın da hataları vardı. Robin Van Persie'nin oyuna giriş dakikası çok geç. Ayrıca Mehmet Topal sakatlandıktan sonra Alper gibi kalabalık savunmalarda dar alanda iş yapan, topla adam eksiltebilen bir oyuncuyu alması gerekirdi. Sonuçta Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ama çok önemli 2 puan kaybetti. Bu kayıpta hakemin rolü var mıydı? Serkan Çınar hakemlik zekası yönünden sıkıntılı bir arkadaş. İşin psikolojini hiç bilmiyor. İlk yarıda Josef de Souza'ya yapılan çok açık net bir penaltı var ama vermedi. Yine soldan Aatif attı-gitti. Rakip tutup indirdi. Sarı kartı da vermedi. Üstelik ilk yarının son anında da korneri attırmadan maçı bitirdi. Bunların bazıları hakem yeteneksizliği, bazıları ise hakemlik zekasında eksikleri ortaya koyan pozisyonlar.