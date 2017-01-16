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Werder Bremen'den Tuzlaspor'a

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 22:04
Werder Bremen'den Tuzlaspor'a
Werder Bremen'den Tuzlaspor'a

20 yaşındaki forvet Onur Çapın 3.5 yıllık imza attı

Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve Başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı kadrosuna kattı.

Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı Onur Çapın, 20 yaşında Werder Bremen II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Artık Çapın, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.

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