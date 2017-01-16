Yuvamda mutluyum başka bir takıma gitmem

Bu hafta Beşiktaş’la 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı yöneticilere, “Başka bir yere gitmem. Çin’den teklif var ama düşünmüyorum” diye konuştu

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma bu hafta imza atıyor... Çin takımlarının gözdesi olan Portekizli futbolcu ile yapılan görüşmelerde sona gelindi.. Siyah-beyazlı takımdan 1.8 milyon Euro ücret alan Quaresma bu hafta Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbol hayatına Beşiktaş'ta veda etmek istediğini daha önce SABAH Spor'a verdiği röportajda açıklayan Quaresma, yöneticilere de, "Burada mutluyum. İstanbul'u ben de ailem de çok seviyoruz. Beşiktaş taraftarının bana olan sevgisini hiçbir kulüpte görmedim... Ne ilk gelişimdeki imza törenimi ne de havaalanındaki karşılamayı asla unuturum... Çin takımlarından teklif olduğu doğru, fakat gitmek istemiyorum. Futbola burada veda edip, ülkeme döneceğim" dedi. Bu sözler, Beşiktaş'ı rahatlattı. Quaresma'nın yıllık 2.5 milyon Euro karşılığı imza atacağı ayrıca maç başı ücret alacağı ifade edildi.

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Beşiktaş formasıyla 132 maça çıkan ve 10 bin 17 dakika sahada kalan Quaresma 26 gol attı.