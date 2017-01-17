Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynanan Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Süper Lig'in güçlü temsilcisi Atiker Konyaspor, 3. Lig takımı Kızılcabölükspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayan Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
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Atiker Konyaspor: 1 - Kızılcabölükspor: 0 (Kerim Bölük - K.K.)