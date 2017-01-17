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'un başına geçti!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 23:23 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 23:32
Ertuğrul Sağlam Alanyaspor'un başına geçti!
Ertuğrul Sağlam Alanyaspor'un başına geçti!

Aytemiz ’da Hüseyin Kaplar ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Başkan Çavuşoğlu, yeni teknik adamın olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Spor Toto 'in 17. haftasında 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından taraftarların istifaya davet ettiği Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, yönetim kuruluna istifasını sunarak görevi bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından Kalpar'ın yerine arayışa geçen Aytemiz yönetimi birçok isimle görüşürken, turuncu-yeşillilerin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni teknik adamın olduğunu Facebook hesabından duyurdu. 48 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de son olarak Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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