Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'u ağırlayacak. Peki Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak. Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligde ikinci bölüme iyi başlayan lacivert-beyazlılar, kupada B Grubu'nda 4 maçta elde ettiği 9 puanla 2. sırada bulunuyor.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 19 haftada 42 puanla en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor, kupada 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ile Sancaktepe Belediyespor arasında Sancaktepe ilçesindeki 15 Temmuz Stadı'nda oynanan grubun ilk karşılaşmasını, lacivert-beyazlılar 2-1'lik skorla kazanmıştı.