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e Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 11:17
Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçınd Toto 3. Lig ekiplerinden 'u ağırlayacak. Peki e Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak. Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı 'dan canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligde ikinci bölüme iyi başlayan lacivert-beyazlılar, kupada B Grubu'nda 4 maçta elde ettiği 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 19 haftada 42 puanla en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider durumda bulunan , kupada 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

ile Sancaktepe Belediyespor arasında Sancaktepe ilçesindeki 15 Temmuz Stadı'nda oynanan grubun ilk karşılaşmasını, lacivert-beyazlılar 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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