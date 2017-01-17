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, kararını açıkladı

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 23:48
Milan, Sosa kararını açıkladı
Milan, Sosa kararını açıkladı

, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto 'nın takımda kalacağını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'ın asbaşkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto 'nın takımda kalacağını açıkladı.

Asbaşkan Galliani, yönetim binası çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosa'yı vermiyoruz. Teknik direktör Montella da öyle karar verdi. Sosa, Milan'da kalacak." dedi.

Geçtiğimiz sezon forması giyen 31 yaşındaki Sosa ile 'nin ilgilendiği ileri sürülmüştü.

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