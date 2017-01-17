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Samsunspor'a Hollandalı golcü

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 17:00
Samsunspor'a Hollandalı golcü
Samsunspor'a Hollandalı golcü

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Avusturya 1. Lig takımlarından St. Pölten'in formasını giyen Hollandalı Jeroen Lumu ile prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, basın mensuplarına, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Takıma takviye yapmak için transfer çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüklerini belirten Zeren, "Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için eski futbolcumuz Eldin Adiloviç ile anlaşmıştık. Teknik direktörümüzün istediği doğrultusunda bir forvet oyuncusu daha alma ihtiyacı duyduk ve Hollandalı Jeroen Lumu ile prensip anlaşmasına vardık." dedi.

Kayserispor'dan sağ bek Ertam Reşmen ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Burak Solakel ile de anlaşmaya vardıklarını dile getiren Zeren, futbolcuların yarın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşme imzalayacağını kaydetti.

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