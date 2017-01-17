Türkiye, teknik adam değişiminde ilk sırada

Spor Toto Süper Lig, 8 teknik direktör değişikliği ile Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinin önünde yer aldı. Türkiye'yi 7 değişiklikle Almanya ve İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik adam değişikliğine gidildi.

Bu sezon 8 teknik direktör değişikliğine sahne olan Spor Toto Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesiyle kıyaslandığında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi, 7 teknik adam değişiminin yaşandığı Almanya ile İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik direktör değişikliğine gidildi.

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) şu ana kadar toplam 34 kez teknik adam değişikliğine başvurdu.

SÜPER LİG'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de geride kalan 17 haftada değişen teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.

Bu süreçte Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında da teknik adam değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Medipol Başakşehir'de 2014-2015 sezonu başından bu yana görev yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geride kalan bölümde İstanbul temsilcisine oynattığı futbolla dikkati çekti.

"SEBEP 60 MİLYON LİRA"

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Güvenç Kurtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki hızlı teknik adam değişikliğinin temel sebebini yöneticilerin hatır ve gönülle yanlış isimleri takımın başına getirmesi olarak gösterdi.

Futbolda istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan 66 yaşındaki teknik adam, "Bir takım iyi futbol oynuyor ama netice alamıyorsa, teknik direktör değişikliğine gidilmesi yanlış çünkü yeni gelen teknik adam hemen adapte olamaz. Yöneticilerin kötü gidişte hemen teknik direktör değişimine gitmesinin temel sebebi, ligde kalan takımın alacağı yaklaşık 60 milyon lira." ifadelerini kullandı.

Son olarak Adanaspor'u çalıştıran Güvenç Kurtar, görevi hak etmeyen isimlerin takımların başına getirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Teknik direktör seçimi çok önemli. Hatır ve gönülle teknik direktör alırsan, kötü sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bizde maalesef teknik adam seçiminde kriter yok. Yöneticiler aralarında konuşuyor, sağdan soldan kulaklara fısıldanan bir isim, menajerlerin istediği adamlar takımın yeni teknik direktörü oluyor. Bunun yanında menajerin istediği oyuncular da kadroya dahil ediliyor. Kulüpler bu şekilde büyük zararlara uğratılıyor."

"BU, TÜRK FUTBOLUNUN KADERİ VE İŞ BİLMEZLİĞİ"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kastamonuspor 1966'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Ziya Doğan ise, egoların ön planda olduğu sürece bu değişikliklerin kaçınılmaz olacağını belirtti.

Egonun olduğu yerde doğrunun bulunamayacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bilenle bilmeyenin bir arada bulunduğu yerde bunların olması kaçınılmaz. Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği. Değişecek gibi de görünmüyor." şeklinde konuştu.

Ligde 17 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Takım Teknik direktör Teknik direktör

Akhisar Belediyespor Cihat Arslan Tolunay Kafkas

Kasımpaşa Rıza Çalımbay Kemal Özdeş

Antalyaspor Jose Morais Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Ümit Özat

Adanaspor Krunoslav Jurcic Levent Şahin

Kayserispor Hakan Kutlu Sergen Yalçın

Gaziantepspor İsmail Kartal İbrahim Üzülmez

Aytemiz Alanyaspor Hüseyin Kalpar Belli değil

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK FUTBOL ÜLKESİ

Avrupa'nın 5 büyük liginde (Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya) yaşanan teknik direktör değişiklikleri ise şu şekilde:

ALMANYA BUNDESLİGA

Takım Teknik direktör Teknik direktör

Werder Bremen Viktor Skripnik Alexander Nouri

Hamburg Bruno Labbadia Markus Gisdol

Wolfsburg Dieter Hecking Valerien Ismael

Ingolstadt Markus Kauczinski Maik Walpurgis

Darmstadt 98 Norbert Meier Torsten Frings

Augsburg Dirk Schuster Manuel Baum

Borussia Mönchengladbach Andre Schubert Dieter Hecking

İSPANYA LA LİGA

Takım Teknik Direktör Teknik Direktör Teknik Direktör

Valencia Pako Ayestaran Cesare Prandelli Belli değil

Granada Paco Jemez Lucas Alcaraz Devam ediyor

Osasuna Enrique Martin Monreal Joaquin Caparros Petar Vasiljevic

Real Betis Gustavo Poyet Victor Sanchez Devam ediyor

Malaga Juande Ramos Marcelo Romero Devam ediyor

FRANSA LİGUE 1

Takım Teknik direktör Teknik direktör

Olympique Marsilya Franck Passi Rudi Garcia

Lorient Sylvain Ripoll Bernard Casoni

Lille Frederic Antonetti Patrick Collot

Nantes Rene Girard Sergio Conceiçao

İNGİLTERE PREMİER LİG

Takım Teknik direktör Teknik direktör Teknik direktör

Swansea City Francesco Guidolin Bob Bradley Paul Clement

Crystal Palace Alan Pardew Sam Allardyce Devam ediyor

Hull City Mike Phelan Marco Silva Devam ediyor

İTALYA SERİE A

Takım Teknik direktör Teknik direktör Teknik direktör

Palermo Davide Ballardini Roberto De Zerbi Eugenio Corini

Udinese Giuseppe Iachini Luigi Delneri Devam ediyor

Inter Frank de Boer Stefano Pioli Devam ediyor