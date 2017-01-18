Arda Turan rekora koşuyor!

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Las Palmas'ı 5-0 yendikleri mücadelede rakip fileleri bir kez havalandırarak bu sezon 22 maçta 12 gole ulaşan Arda, Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009'daki performansını yakaladı.

Arda Turan, Katalan ekibinin yarın Real Sociedad'a konuk olacağı İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.