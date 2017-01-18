Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı izle! - Heyecan dolu maç a2 Tv'de! - İşte a2 Tv frekansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ligde son maçında aldığı beraberlikle zirve yarışından uzaklaşan sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Öte yandan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için doğru adrestesiniz. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı a2 Tv'de canlı olarak izlenecek. a2 tv frekans ayarları ve diğer tüm gelişmeler bu başlık altında olacak. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adanaspor ile karşılaşan ve mücadeleden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Sarı lacivertli takım bu maçtan galip ayrılarak ilk mücadelenin rövanşını alma peşinde. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için ise doğru adrestesiniz. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı a2 Tv'de canlı izlemek isteyenler ancak kanalı bulamaynlar için ise a2 tv frekans ayarlarını derledik. İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı izlemek sayfası...
?GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan ve heyecand olu geçmesi beklenen maçı sabah.com.tr ve a2 Tv'den canlı izleyebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE MAÇINA HAZIR
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Yeni transferler Bady ve Umut Sözen de çalışmada yer aldı. Tedavilerine devam edilen Owusu ve Selçuk Şahin ise antrenmana katılmadı.
MUHTEMEL 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Ferhat, Politevich, Serdar, Milinkovic, Owusu, Scekic, Matei, Vedat Muriqi
FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Neustadter, İsmail, Salih, Caner Koca, Ozan, Aatif, Stoch, Fernandao
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KADROYA TAKVİYE
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, son olarak Altınordu forması giyen Umut Sözen'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Adana Demirspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
18-19 OCAK MAÇ FİKSTÜRÜ
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa
16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler