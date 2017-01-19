Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı a2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Süper Lig'in güçlü temsilcisi Beşiktaş, 3. Lig takımı Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 18.00'da başlayacak olan Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı a2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Takımların kadroları belli oldu:

BEŞİKTAŞ: Utku, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Quaresma, Ömer

Yedekler: Hüseyin, Fatih, Sedat, Necip, Muhammed

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli, Cem, Metehan, Cafercan, Özer, Sinan, Yusuf, Alperen, Kerem, Hayrullah, Murat Can

Yedekler: Deniz, Alper, Selçuk, Gökhan Erdoğan, Abuzer, Aziz, Doğancan