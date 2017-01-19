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- (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 17:10
Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği (Canlı)
Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynanacak olan - maçı a2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Süper Lig'in güçlü temsilcisi Beşiktaş, 3. Lig takımı Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 18.00'da başlayacak olan Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı a2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Takımların kadroları belli oldu:

BEŞİKTAŞ: Utku, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Quaresma, Ömer
Yedekler: Hüseyin, Fatih, Sedat, Necip, Muhammed

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli, Cem, Metehan, Cafercan, Özer, Sinan, Yusuf, Alperen, Kerem, Hayrullah, Murat Can
Yedekler: Deniz, Alper, Selçuk, Gökhan Erdoğan, Abuzer, Aziz, Doğancan

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