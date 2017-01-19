Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izle! - İşte a2 Tv frekans ayarları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izlemek için doğru adrestesiniz. A2 Tv canlı izlemek isteyen ancak henüz kanal ayarlarını yapmamış olanlar için a2 tv frekans ayarlını da bu başlık altında derledik. Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçını canlı izlemek isteyenler haberimizi inceleyebilir. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'e Osmanlıspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bugün kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah beyazlı takım yedek ağarlıklı çıkacağı bu maçıda kazanmak istiyor. Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçını canlı izlemek için ise doğru adrestesiniz. A2 Tv frekans ayarları ve Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izleme sayfasını bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte maç öncesi tüm detaylar ve a2 tv frekansı...

BEŞİKTAŞ - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE- A2 TV

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BEŞİKTAŞ, DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, saat 18.00'de Vodafone Arena'da Darıca Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacak.



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ, BEŞİKTAŞ'LA OYNAYACAĞI KADER MAÇI İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ



Spor Toto 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı kader maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda gruplara kalan Darıca Gençlerbirliği, Beşiktaş ile yarın kader maçına çıkacak. İki takım arasındaki mücadele saat 18.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.



"BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜK SAĞLAMASINI ENGELLEYECEĞİZ"



Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, "Biz Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Ona göre gerekli çalışmaları yaptık. Oyunculara taktik anlayış içerisinde maçı elimizde tutmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın üstünlük sağlamasını engelleyeceğiz. İkinci bölgede oyunu sıkıştırıp, kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışacağız. Oyuncularım gerekli mücadeleyi yapıp puan veya puanlar almaya çalışacaklar" dedi.