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İşte 'un yeni golcüsü

İHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 19:57
İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü
İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.

Bordo-mavili kulübün uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı golcü Rodallega konusunda mutlu sona ulaştı. Başkan Muharrem Usta'nın bizzat yürütmüş olduğu transfer görüşmelerinde bordo-mavili kulüp, Akhisar Belediyespor'un ardından oyuncu ve menajeriyle de anlaştı.
2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan golcü oyuncunun pazartesi günü takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.
Öte yandan bu transfer karşılığında Mustafa Yumlu'yu da Akhisar Belediyespor'a vermeyi kabul eden , oyuncusuyla ücret konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
31 yaşındaki Rodallega, bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı.

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