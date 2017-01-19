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'e şoku

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 02:01 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 02:12
Real Madrid'e Kral Kupası şoku
Real Madrid'e Kral Kupası şoku

Çeyrek final ilk maçında 'ya 2-1 yenilen , ligdeki yenilgisinin ardından peş peşe ikinci mağlubiyetini aldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Celta, 64. dakikada forvetteki etkili ismi Iago Aspas'ın golüyle 1-0 öne geçti. , 69. dakikada Marcelona ile beraberliği yakalasa da 70. dakikada Jonny ile yeniden skor üstünlüğü eline geçiren Celta, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Çeyrek finalin rövanşı 25 Ocak'ta Vigo'da oynanacak.

La Liga'da geçen hafta sonu deplasmanda 'ya 2-1 mağlup olan ve 40 maçlık yenilmezlik serisi rekoru sona eren Real Madrid, Celta'ya da yenilip art arda ikinci mağlubiyetini aldı. Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son mağlubiyeti, 27 Şubat 2016 tarihinde 1-0 yenildiği ligdeki Atletico Madrid maçı olmuştu.

ALAVES YARI FİNALE BİR ADIM YAKLAŞTI

Çeyrek finalin bir diğer maçında Alaves, deplasmanda Alcorcon'u 2-0 yenerek yarı finale çıkmaya çok yaklaştı.

'nda çeyrek finale kalan tek 2. lig takımı olan Alcorcon'u sahasında mağlup etmeyi başaran Alaves'e galibiyeti kazandıran golleri 87. dakikada oyuna girdikten sonra 89 ve 90+3. dakikalarda İbai Gomez attı.

Kupada çeyrek finalin diğer eşleşmelerindeki Real Sociedad-Barcelona ve Atletico Madrid-Eibar müsabakaları bugün oynanacak.

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