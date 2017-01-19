Sergen Yalçın stoperini buldu

Spor Toto Süper Lig'de son sıralardan kurtulmaya çalışan Kayserispor, Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Douglao ile anlaştı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor forması giyen stoper Douglao yeni takımını buldu...

Portekiz basınından edinilen bilgiye göre Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'a transfer oldu. Sarı kırmızılı takımla anlaşan tecrübeli defans 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Akhisar'la yollarını ayıran 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2014 yılında Braga'dan Ege temsilcisine transfer olmuştu.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler