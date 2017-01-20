Abdullah Avcı: "Leicester gibi olacaksak şampiyon olmayalım"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerine ve takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, 'Fitbol' dergisinin Ocak sayısına bir röportaj verdi. Kendilerinin Leicester'a benzetilmesinden, kariyerine kadar önemli açıklamalarda bulunan Avcı'nın röportajında öne çıkanlar şunlar oldu:

LEICESTER GİBİ OLACAKSAK ŞAMPİYON OLMAYALIM

Başakşehir'in iki senedir elde ettiği lig dördüncülüğü çok değerlidir. Bir Anadolu şampiyonu gibidir. Birinde 2 Türkiye Ligi şampiyonunu arkamızda bıraktık, diğerinde 3 şampiyonu... Bu, çalışmanın karşılığıdır. Kupa almak her şey değildir. Kupa alıp iflas edeceksen bunun hiçbir anlamı yoktur. İstikrarlı bir şekilde ligin tepesinde dolaşan, ilk 4'ün içinde kalan, akademisini kurmuş, aynı zamanda sosyal organizasyonu gerçekleştirmiş bir kulüp hedefliyoruz. Burası 380 bin nüfuslu bir yer, Bahçeşehir'i de katarsak 500 bin nüfus var. Nüfus oranlarını çıkardım, 9-19 yaş arası erkek çocuk 62 bin tane var. Buradaki insanları sahaya çekmek, bir spor kültürü oluşturmak, bununla beraber bir taraftar kültürü oluşturmak… Buraya geldiğimizde sıfır seyircimiz vardı, şu anda 3500- 4000 civarında. Alkış yapan bir seyirci grubuna dönmeye başladık. Bu kültürü oluşturursak uzun vadede ilk 4'ün, ilk 3'ün içinde bulunabilmek, şirketin zarar etmemesi, Türk futboluna yeni yüzler kazandırmak ve akademiden oyuncu çıkartabilmek, oyuncunun gerçek değerini bulduğun zaman da satmak… Benim için ulaşılabilir hedef budur. Leicester şampiyon oldu, bu sene düşmemeye oynuyor. Bu gerçekçi değil. Biz böyle olacaksak, şampiyon olmayalım. Bu seneki istikrarın üstüne koyabilir miyiz, buna bakmak lazım.

OYUNCULAR TEKNİK DİREKTÖR GİBİ

Oyuncularım da artık analiz yorumu yapıyorlar. Çünkü ders çalışıyoruz, geri bildirim toplantıları yapıyoruz. Örneğin pazar günü bir maç oynadık, haftanın ilk günü geri bildirim toplantısı vardı. Maçta neyi planladık, görüntülerde ne çıktı, oyuncularımla interaktif bir şekilde paylaşıyoruz. Perşembe günü rakiple ilgili sunum yaptığımızda güçlü-güçsüz yanlarını gösteririz. Oyuncu alıştı, herhangi bir maçı izlerken konu başlıkları üzerinden seyrettiği için çok detaylı bakıyor. Sadece pozisyonun olduğu yere değil sahanın bütününü görüyor. Bana, "Biz artık maç seyrederken yoruluyoruz" diyorlar. Bu, oyuncuya bir şey verdiğini gösterir.

UEFA'DAN GELDİLER, BENİ TANIYORLARMIŞ

UEFA'dan stadı denetlemeye geldiler. UEFA yetkilileri "Biz seni çok iyi tanıyoruz" dediler. "Nereden?" dedim, "2005 senesindeki Avrupa Şampiyonası'ndan biliyoruz, oynadığın oyunu da biliyoruz" dediler. Uluslararası seviyede seni orada tanıyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Emre Belözoğlu da oradaydı. Hatta o ara Inter'de oynuyordu, İtalya'daki finalimize gelmişti.

BAŞARININ ARKASINDAKİ EKİP

Geldiğim günden beri, iki buçuk senedir çalışıyoruz. Recep Hoca 2007'den beri benim yanımda. Orhan Ak var eski Galatasaraylı. Benim dönemimden Zafer Hoca var. Bir de Türkiye'nin tanıdığı Saidou var, eski Galatasaraylı. Ben İstanbulspor'da yardımcı antrenörken Kamerun'dan almıştık, yarı Türk gibidir, Kamerun ve Fransa'da yaşıyor. Elimizde çok önemli bir data var şu anda. Tabii ki ben de seyrediyorum. Toplantılar yapıyoruz. Burada oturup oyuncular üzerinden tartışıyoruz. Hangi bir bölgeye nasıl bir oyuncu profili baktığımıza dair çalışmalar yapıyoruz. A planı, B planımıza göre bir oyuncu havuzuna sahibiz.

GUARDIOLA'NIN CITY'YE GİTMESİ YANLIŞTI

Avrupa'da, İngiltere'de saygı duyduğum çok önemli teknik adamlar var. Zaman zaman bazılarına işlerinden dolayı destek de verebiliyorsun. Mesela bu sene İngiltere'de Liverpool'u tutuyorum. Geçen sene Leicester'ı tutuyordum, arkadan geldiği için. Guardiola'nın Manchester City'ye gitmesini doğru bulmuyorum, yanlış bir tercihti çünkü. Zaman zaman antrenörlerimiz de bizim gibi deği şiyor. Ama kimseyi örnek olarak almadım