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'ı geçti

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti

Son beş yılda gelirinde yüzde 52.8’lik artış yaşayan , Avrupa’nın en zengin kulüpleri listesinde 25. oldu. Bu süreçte ezeli rakibi 'ı da ilk kez geride bıraktı

Avrupa'daki futbol kulüplerinin yıllık gelirlerinin yer aldığı Deloitte Futbol Para Ligi Raporu bir gerçeği gözler önüne serdi. Geçen yıl araştırma dışı kalan , yıllık 157.7 milyon Euro'luk geliriyle Avrupa'nın en zengin 25. kulübü oldu. Sarı-lacivertliler, geçen seneyi 21. sırada tamamlayan Galatasaray'ı da geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, 155.9 milyon Euro'luk geliriyle Fenerbahçe'nin bir basamak ardından 26. sırada kaldı. Fenerbahçe son dönemde Şampiyonlar Ligi ile birlikte önemli bir para kaynağını da yitirmesine rağmen 5 yıl öncesine göre gelirinde yüzde 52,8 artış gösterdi. Bu artışla Kanarya, 4 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'ı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar son 4 yılın en düşük gelirini alırken, Fenerbahçe'nin gelirleri ise 2011-12'ye göre 54,5 milyon Euro arttı.

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