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Sabah'ın 10 Ocak'ta duyurduğu transfer bitti

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 16:03
Sabah'ın 10 Ocak'ta duyurduğu transfer bitti
Sabah'ın 10 Ocak'ta duyurduğu transfer bitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Porto'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Silvestre Varela ile prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Varela'nın Kayserispor'da oynamak istediğini söyledi.

Kulüp olarak Varela ile uzun zamandır ilgilendiklerini ifade eden Bedir, "Prensip olarak iki tarafın da beraber çalışma isteği var. Şartlar açısından da birbirimize çok uzak değiliz. Şu an 2.5 yıllığına anlaşma sağladık. Birkaç gün içerisinde tam olarak netleşir." diye konuştu.

Kariyerinde Sporting Lizbon, West Bromwich, Parma gibi takımlarda forma giyen Varela, 2015 yılından bu yana Porto'da oynuyordu.

SABAH 10 OCAK'TA DUYURMUŞTU

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