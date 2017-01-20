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Livermore'un yeni takımı West Bromwich

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 15:47
Livermore'un yeni takımı West Bromwich
Livermore'un yeni takımı West Bromwich

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, orta saha oyuncusu Jake Livermore'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklama göre, Tottenham Hotspur'un 2008-14 yılları arasında çeşitli kulüplere kiraladığı, son olarak Hull City'de forma giyen 27 yaşındaki Livermore, 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle West Bromwich Albion'a transfer oldu.

Manchester United'da forma giyen Morgan Schneiderlin ile ilgilenen West Bromwich Albion, bu futbolcunun Everton'ı tercih etmesinin ardından ocak ayındaki ilk transferini gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Tony Pulis'in raporu doğrultusunda, Watford'un 27 yaşındaki forveti Odion Ighalo'yu da kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 2012 yılında bir kez giyen Livermore, son dört sezonda Hull City forması ile çıktığı 144 maçta 9 gol attı.

Ligde 29 puanla sekizinci sırada yer alan West Bromwich Albion, ligde yarın sahasında Sunderland ile karşılaşacak.

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