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Sabah'ın 2 gün önce duyurduğu transfer açıklandı!

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 16:59
Sabah'ın 2 gün önce duyurduğu transfer açıklandı!
Sabah'ın 2 gün önce duyurduğu transfer açıklandı!

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa forvet hattını Guanca ile güçlendirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 23 yaşındaki forvet oyuncusu Cristian Guanca'yı transfer etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sezon CS Emelec takımının formasını kiralık olarak giyen Cristian David Guanca Kasımpaşamızda.

Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colón'un 23 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

SABAH 2 GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU

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